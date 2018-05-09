اتهام عميل سابق لـ"CIA" بجمع معلومات سرية للصين

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية "CIA" متهم بجمع معلومات عسكرية سرية لصالح الحكومة الصينية.

ويتهم الادعاء العام، عميل الاستخبارات السابق، جيري تشون شين لي "بالتآمر لجمع أو تقديم معلومات عن الدفاع الوطني من أجل مساعدة حكومة أجنبية". ووجهت له أيضا تهمتان جنائيتان بموجب مادة "حيازة غير مشروعة للمعلومات عن الدفاع الوطني".

ويواجه الموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عقوبة بالسجن لمدة طويلة.