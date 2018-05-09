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610 مليون جنيه لافتتاح 19 مشروعا بدمياط

الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:10 ص
610 مليون جنيه لافتتاح 19 مشروعا بدمياط
محافظ دمياط - إسماعيل طه
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هند الشيال
 
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن افتتاح ١٩ مشروع بقطاع الأبنية التعليمية مابين انشاء مدارس وادارات تعليمية بالروضة وعزبة البرج بتكلفة قدرها ١٤١.٠٨٠مليون جنيه و٥ مشروعات بقطاع الإسكان بتكلفة تصل إلى ٧ مليون جنيه.

وأضاف أنه سيتم افتتاح ملعبين نجيل صناعى خماسى بقرية النصر والشيخ ضرغام بتكلفة إجمالية ٢ مليون جنيه وافتتاح ٥ مشروعات ووضع حجر اساس لمشروعين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة ٢٣٣ مليون جنيه وتطوير مستشفيات دمياط العام ودمياط التخصصى وكفرالبطيخ والسرو بتكلفة قدرها ١٩.٦٠٠ مليون جنيه.

وأشار إلى توفير ٨٦ مليون جنيه لإفتتاح ٥ مشروعات بقطاع الطرق من أعمال رصف ورفع كفاءة، مشيرا إلى افتتاح ٣ مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة ١١٥.٥٦٥ مليون جنيه ومشروعين بقطاع الري بتكلفة قدرها ٣.٨٠٥ مليون جنيه وافتتاح ٤ مراكز تكنولوجية بفارسكور والزرقا وكفر البطيخ ورأس البر بتكلفة قدرها ٩٩٨ ألف جنيه ليصل إجمالي المشروعات التي سيتم افتتاحها ٦١٠ مليون جنيه.
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