ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس مدينة بلطيم يتابع تجميل المدخل الجنوبي بـ"كفر الشيخ" (صور)

الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:10 ص
رئيس مدينة بلطيم يتابع تجميل المدخل الجنوبي بـكفر الشيخ (صور)
طباعة
الفجر
 
تابع طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة شرق ورئيس مركز ومدينة بلطيم، يرافقة المهندس عادل الزغبى، مهندس المشروعات بمجلس مدينة بلطيم، الأعمال التجميلية والتنسيقية للمدخل الجنوبى لمدينة بلطيم بطريق الرافد بلطيم - كفرالشيخ.

وأكد أهمية تطوير وتحديث وتجميل كافة المداخل والمخارج الرئيسية للمدينة، من خلال إنشاء الدورانات واللافتات المقاومة للعوامل الجوية المتغيرة، والتى ترمز لطبيعة وحضارة المدينة، مع زراعة الأشجار المعمرة طويلة الأجل ذات الألوان والروائح المختلفة.

وكلف بتكثيف الإنارة العامة للطرق باللمبات والكشافات الضوئية عالية الكفاءة، مع وضع العلامات الإرشادية والتحزيرية وتجديد وتحديث الخطوط والفواصل المرورية بجانبى ومنتصف كل حارة بالطريق وتنسيق الجزيرة الوسطى بها.
رئيس مدينة بلطيم يتابع تجميل المدخل الجنوبي بـ"كفر الشيخ" (صور)
رئيس مدينة بلطيم يتابع تجميل المدخل الجنوبي بـ"كفر الشيخ" (صور)
رئيس مدينة بلطيم يتابع تجميل المدخل الجنوبي بـ"كفر الشيخ" (صور)
رئيس مدينة بلطيم يتابع تجميل المدخل الجنوبي بـ"كفر الشيخ" (صور)
رئيس مدينة بلطيم يتابع تجميل المدخل الجنوبي بـ"كفر الشيخ" (صور)
رئيس مدينة بلطيم يتابع تجميل المدخل الجنوبي بـ"كفر الشيخ" (صور)
رئيس مدينة بلطيم يتابع تجميل المدخل الجنوبي بـ"كفر الشيخ" (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
12:00
-
شنجهاي - الصين
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
-
x
13:00
-
سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
20:45
-
هيديرسفيلد تاون
ليستر سيتي
-
x
20:45
-
آرسنال
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
برايتون
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
20:00
-
فياريال
إشبيلية
-
x
21:30
-
ريال مدريد
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
21:00
-
ميلان
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
20:30
-
الجزائر - أساسي
مباريات ودية - أندية
النصر - السعودية
-
x
17:40
-
فالنسيا - أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/9/2018 11:40:02 AM