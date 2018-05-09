رئيس مدينة بلطيم يتابع تجميل المدخل الجنوبي بـ"كفر الشيخ" (صور)

تابع طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة شرق ورئيس مركز ومدينة بلطيم، يرافقة المهندس عادل الزغبى، مهندس المشروعات بمجلس مدينة بلطيم، الأعمال التجميلية والتنسيقية للمدخل الجنوبى لمدينة بلطيم بطريق الرافد بلطيم - كفرالشيخ.



وأكد أهمية تطوير وتحديث وتجميل كافة المداخل والمخارج الرئيسية للمدينة، من خلال إنشاء الدورانات واللافتات المقاومة للعوامل الجوية المتغيرة، والتى ترمز لطبيعة وحضارة المدينة، مع زراعة الأشجار المعمرة طويلة الأجل ذات الألوان والروائح المختلفة.



وكلف بتكثيف الإنارة العامة للطرق باللمبات والكشافات الضوئية عالية الكفاءة، مع وضع العلامات الإرشادية والتحزيرية وتجديد وتحديث الخطوط والفواصل المرورية بجانبى ومنتصف كل حارة بالطريق وتنسيق الجزيرة الوسطى بها.