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ناجي: إيران ضحكت على العالم كله بالاتفاق النووي

الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:06 ص
ناجي: إيران ضحكت على العالم كله بالاتفاق النووي
لقطة من البرنامج
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ندى محمد
 
قال الدكتور محمد السيد ناجي، رئيس قسم الهندسة النووية الأسبق بجامعة الإسكندرية، إن إيران ضحكت على العالم كله بالاتفاق النووي الإيراني مع أمريكا، واستغلت الفترة الماضية في إنهاء أعمال برنامجها النووي، مشيرا إلى أنها تعمل بطريقة تخصيب اليورانيوم " 35 مباشرة" وهذه العملية بدأت منذ 10 إلى 15 عاما.

وأضاف ناجي في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الاربعاء، أن إيران تمتلك معدات التخصيب وقد تكون وصلت إلى 90% من التخصيب وهي نسبة تخصيب القنبلة النووية، موضحا أن هناك ضرورة للوقوف في وجه هذه التحركات الايرانية بواسطة الدول الكبرى كحل لتجاوزاتها.
المزيد عن: ناجي الاتفاق الايراني إيران
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