أحمد فتحي في التشكيل المثالي لجولة دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي للجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهد التشكيل تواجد لاعب واحد فقط من الأهلي، وهو أحمد فتحي، والذي ظهر بشكل جيد في مباراة فريقه أمام الترجي التونسي التي انتهت على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.

التشكيل المثالي للجولة الأولى

حراسة المرمى: كياجلي

خط الدفاع: أحمد فتحي - شمس الدين ذاودي - ماندالا بالما - فاكسون كابومبو

خط الوسط: ناثان سينكالا - لمبوني - خاما بيليات - إسماعيل الحداد

خط الهجوم: مالانجو نجيتا - حامد حداد