"الأطباء" تدعو "صحة النواب" والوزير لحضور عمومية طارئة 11 مايو‎

أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابات رسمية إلى كل من الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لحضور الجمعية العمومية الطارئة للأطباء في 11 مايو.





كما أرسلت النقابة خطابات لكل من الدكتور عادل العدوى وزير الصحة السابق وأمين عام الجمعية الطبية المصرية، والدكتور عصمت شيبه عضو لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، واللواء احمد التاودى رئيس الاكاديمية الطبية العسكرية، هذا بالاضافة الى الاطباء اعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب والقيادات التنفيذية بوزارة الصحة ومجلس نقابة أطباء الأسنان.





وأوضحت النقابة أن الجمعية العمومية الطارئة والتى تعقد بعد غد الجمعة ستناقش قضية الدكتور محمد حسن، المحال للمحاكمة على خلفية تمسكه بأداء واجبه المهني والإنساني.





بالاضافة الى مناقشة التعسف المتكرر ضد الأطباء ومشكلات اللوائح الخاصة بكليات العلوم الطبية والمسميات الوظيفية لخريجها وما يستتبع ذلك من التعدى على الاطباء ومهنة الطب.



