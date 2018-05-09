"ساعد التطوعي" يعقد شراكات لتوزيع الطعام في رمضان للمحتاجين

تم الاتفاق أمس بين فريق ساعد للبحث والإنقاذ التطوعي بالمنطقة الشرقية، والذي مثله مشرف الفريق بالمنطقة الشرقية سلطان عوض الشهري وفريق "روح الوطن" وفريق "انتماء" وفريق "حلم التطوعي" مع الجمعية الخيرية للطعام "إطعام" لحفظ النعمة بشهر رمضان المبارك وتوزيعه للأيتام وللأسر المتعففة.





يُذكر أن فريق "ساعد" كانت له شراكات مع عددٍ من المؤسسات والجهات، فقد نظم الفريق زيارة تطوعية لأطفال محاربي السرطان بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، الذي تم فيها زيارة عددٍ من المرضى والمريضات من الأطفال بكل الأقسام ‏لتقديم الهدايا ورفع معنوياتهم النفسية والمعنوية، كما احتفل "ساعد" بخمس فئات بالمنطقة وهم دار الرعاية الاجتماعية للمسنين وأطفال التوحد والمتعافين من السرطان وأيتام دار الحضانة الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة. حسب صحيفة "سبق"



