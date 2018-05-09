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سعر الذهب اليوم الأربعاء 9-5-2018 في محلات الصاغة

الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:08 ص
سعر الذهب اليوم الأربعاء 9-5-2018 في محلات الصاغة
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استقرت اسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها بنحو 5 جنيهات متأثرا بقرار ترامب بشان الأزمة النووية الإيرانية، وسجل الذهب عيار 21 نحو 648.5 جنيها، والجرام عيار 18 نحو 555 جنيها.

وارتفع الجرام عيار 24 نحو 740 جنيها، والجنيه الذهب نحو 5184 جنيها، وسجل السعر العالمى نحو 1317 دولار للاوقية.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية: " قرار الرئيس الأمريكى بفرض العقوبات على إيران أدى لارتفاع أسعار الذهب، خاصة بعد حالة القلق التي انتابت دولة الاحتلال، خوفا من رد الفعل المتوقع من الدولة الإيرانية، لافتا إلى أن تلك القرارات تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب عالميا".

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران، متهما الجهورية الإسلامية بتمويل الفوضى في المنطقة.
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