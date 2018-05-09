أمير الباحة: لم يوضع النظام إلا لخدمة المواطنين وإنجاز معاملاتهم

شدد أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم ورغباتهم تحقيقًا لتطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة "أيدها الله".





وأكد أمير الباحة خلال استقباله أمس بمكتبه بديوان الإمارة، وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ومديري العموم ورؤساء المراكز، حيث أصدر قرارات بتكليفهم في مناصبهم الجديدة بأن خدمة المواطن من أهم أولوياته وأنه لن يتهاون في محاسبة أي مقصر في خدمة المنطقة وأهلها، مطالبًا بخدمتهم والعمل على تحقيق العدالة وأداء الأمانة التي كلّفهم بها جميعًا. حسب صحيفة "سبق"





وبيّن أمير الباحة أن النظام لم يوضع إلا لخدمتهم وإنجاز معاملاتهم وتلمس احتياجاتهم في ظل ما تقدمه حكومتنا الرشيدة "أيدها الله" من دعم واهتمام لجميع أبناء هذه البلاد المباركة، لافتًا الانتباه إلى أن الجميع سيخضع للتقييم أثناء فترة عمله وما كلّف به من مهام، متمنيًا التوفيق لهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.





من جانب آخر، أوضح وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق أن التعيينات الأخيرة التي أصدرها أمير الباحة أتت بناء على توجيهه، وقد خضعت للعديد من المعايير التي تهدف إلى تطوير العمل الإداري بالمنطقة، مقدمًا شكره لأمير الباحة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته السديدة والرامية إلى خدمة الصالح العام.





وأعرب المكلفون عن شكرهم وبالغ امتنانهم لأمير المنطقة على ثقته التي ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة وأهلها في ظل متابعته الكريمة، متمنين أن يحققوا تطلعات سموه وأن يوفقوا لما كلّفوا به.





حضر الاستقبال مدير عام مكتب أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي.







