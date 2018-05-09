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طارق يحيى: المصري قادر على حسم الوصافة.. والزمالك الأقرب للكأس

الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:04 ص
طارق يحيى: المصري قادر على حسم الوصافة.. والزمالك الأقرب للكأس
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الفجر الرياضي
 

قال طارق يحيى، المدير الفني لفريق بتروجت ومدرب الزمالك السابق، إن الإسماعيلي الأقرب لحسم وصافة الدوري، لكن لو المصري فاز في مباراته مع الدراويش ثم مباراة الأهلي سيخطف الوصافة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "من الوارد أن يفوز المصري على الإسماعيلي والأهلي، خصوصا أنه فريق جيد ويؤدي بشكل رائع".

وأردف: "الإسماعيلي مجهد نفسيا بعد الخسارة من الزمالك في نصف نهائي الكأس وهذا الأمر قد يؤثر عليه".

وأوضح: "مباراة الإسماعيلي والمصري صعبة للغاية وحساسة بشكل كبير أوتمنى التوفيق لطاقم التحكيم خلال اللقاء".

وأكمل: "أرى أن ثنائي المصري أحمد جمعة، ومحمد حمدي، لاعبا المصري، يستحقان الانضمام لمنتخب مصر، جمعة هداف كبير، وحمدي أفضل ظهير أيسر في مصر".

وعن نهائي كأس مصر، قال: "الزمالك الأقرب للفوز بالكأس".
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