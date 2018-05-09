أمين "التعاون الخليجي" يرحِّب بقرار انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن ترحيبه بما تضمنه خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقراره بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة العقوبات المفروضة عليها، وفرض عقوبات جديدة مشددة.





وقال الزياني: إن الموقف الذي اتخذه الرئيس الأمريكي موقف شجاع، وجاء رغبة منه في ضمان خلو منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وردًّا على سياسات إيران العدائية في المنطقة، والقائمة على التوسع والهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ورعاية ودعم التنظيمات الإرهابية، ومواصلة تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية في مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وبما يهدد أمن واستقرار المنطقة.





ودعا أمين مجلس التعاون المجتمع الدولي إلى مشاركة الولايات المتحدة في موقفها الحازم من الاتفاق حفاظًا على الأمن والسلم الدوليَّين.







