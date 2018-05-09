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مدرب بتروجت: أشجع ريال مدريد بقوة.. ولكن أتمنى تتويج محمد صلاح بدوري الأبطال

الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:57 ص
مدرب بتروجت: أشجع ريال مدريد بقوة.. ولكن أتمنى تتويج محمد صلاح بدوري الأبطال
محمد صلاح
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أحمد عبدالحفيظ
 

قال طارق يحيى المدير الفني لفريق بتروجت، وأحد نجوم نادي الزمالك التاريخيين، إنه مشجع متعصب لفريق ريال مدريد الإسباني، ولكنه في نفس الوقت يتمنى خسارة الريال في لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أنا أشجع ريال مدريد بجنون، ولكن أتمنى فوز محمد صلاح مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا، على حساب الفريق الملكي". 

واستطرد قائلا: "محمد صلاح صنع الفارق بشكل كبير مع الكرة المصرية، وتتويجه بدوري الأبطال سيكون إنجازا كبيرا له وللكرة المصرية، لأنه سيكون أول لاعب مصري يفوز بهذا اللقب".

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