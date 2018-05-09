طارق يحيى: يحسب لمرتضى منصور الاعتماد على أبناء الزمالك





قال طارق يحيى، المدير الفني لفريق بتروجت ومدرب الزمالك السابق، إنه سعيد للغاية بتألق يوسف أوباما، لاعب الفريق، لافتا إلى أنه الذي أعادة إلى الزمالك بعد انتهاء إعارته.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "أطالب البعض بالهدوء على مرتضى منصور ومجلس إدارة نادي الزمالك".





وأكمل: "الإدارة هى التي تحدد من يقود الفريق، الجميع يتعامل مع الأمر بشكل شخصي وليس لمصلحة النادي".





وأردف: "بعد قرار التعاقد مع جروس خرج البعض للمطالبة باستمرار خالد جلال، ولكن بعد رحيل جروس وإعلان استمرار خالد جلال خرج البعض للمطالبة بالتعاقد مع جروس".





واستطرد: "يحسب لمرتضى اعتماده على أبناء النادي في الفترة الماضية وفتح المجال وترك الفرصة للمدربين الزملكاوية بتولي إدارة الفريق".