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الخارجية الصينية: يجب الالتزام الكامل بـ"الاتفاق النووي"

الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:47 ص
الخارجية الصينية: يجب الالتزام الكامل بـالاتفاق النووي
الخارجية الصينية
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وكالات
 

دعت وزارة الخارجية الصينية إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي مع إيران، وأعربت عن معارضتها فرض عقوبات من طرف واحد على طهران، عقب إعلان واشنطن الانسحاب من الاتفاق الذي تم توقيعه عام 2015 بمشاركة دولية.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء 8 مايو، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وقال إن لديه أدلة على أن إيران تسعى للحصول على قنبلة نووية.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية غين شوان، اليوم الأربعاء 9 مايو، إن الصين قلقة بسبب قرار الولايات المتحدة الخروج من الصفقة الايرانية.

 

وقال شوان في إحاطة إعلامية: "الطرف الصيني يعرب عن قلقه إزاء قرار الولايات المتحدة بالخروج من خطة العمل الشاملة المشتركة حول إيران".

 

المزيد عن: الصين الخارجية الصينية الالتزام الكامل الاتفاق النووي
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