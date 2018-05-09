أبوالغيط: هناك ضرورة لمراجعة الاتفاق الدولي مع ايران

قال السيد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه يعتقد أن "هناك حاجة لمراجعة اتفاق خطة العمل المشتركة التي أبرمتها قوي دولية مع ايران لمراقبة أدائها النووي" ؛ جاء ذلك في معرض تصريحات أدلي بها الأمين العام للصحفيين في تونس حيث يشارك في افتتاح أعمال المؤتمر العام لمنظمة الالكسو اليوم 9 مايو.

وأوضح الأمين العام في تصريحاته تعليقاً علي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع ايران أن " الاتفاق الذي أبرم في 2015 كان يتناول بشكل حصري الشق النووي في الأداء الإيراني... ولطالما قلنا أن هذا العنصر علي أهميته ليس العنصر الوحيد الذي يجب متابعته مع إيران لأنها تنفذ سياسات في المنطقة تفضي الي عدم الاستقرار... وهي حتي بدون البعد النووي تتبع سياسات نعترض عليها لأنها تستند الي الإمساك بأوراق عربية في مواجهتها مع الغرب".

واختتم الأمين العام تصريحاته قائلاً: " سبق لي أن تحدثت بهذا المعني عندما تم ابرام الاتفاق... وموقفي لم يتغير... وبطبيعة الحال فإن قرارات القمم العربية الأخيرة في الأردن والسعودية واضح منها أن هناك ضيقاً عربياً شديداً إزاء الأسلوب الإيراني في المنطقة العربية ورغبة في تغييره... وقلنا مراراً أن إيران تحتاج لإعادة نظر جادة في هذا النهج إذا كانت بالفعل ترغب في إقامة علاقات حسن جوار حقيقية مع الدول العربية".