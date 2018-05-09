5 حكام مرشحين لإدارة نهائي كأس مصر





قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن مباراة نهائي كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل بين الزمالك وسموحة، لا تستوجب استقدام حكام أجانب، لأن اللقاء يعتبر عرس كروي، والفريقان وصلا إلى النهائي بتحكيم مصري جيد جدا.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أود أن أشكر طارق يحيى المدير الفني لبتروجت، لإنه تعرض لظلم تحكيمي في المباريات الأخيرة من الدوري، ولكني تحدثت معه وتفهم وجهة نظري، لأننا نريد ظهور حكام جدد على الساحة الكروية".





واستطرد قائلا: "محمد الحنفي حكم مباراة سموحة والأسيوطي أمس، ومحمد عادل حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي، قدما أداء رائع، فلماذا نريد الزج بنغمة الحكام الاجانب في بعض الفترات، وهؤلاء يؤدون كوارث في المباريات الأوروبية، فبايرن ميونخ وروما يستحقان التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا لولا أخطاء الحكام".





وأردف عبد الفتاح: "قرارنا النهائي بإسناد نهائي كأس مصر إلى حكم مصري، وسوف نجتمع يوم السبت المقبل، لاختيار حكم من بين الخماسي، جهاد جريشة وأمين عمر ومحمود البنا ومحمد معروف وإبراهيم نور الدين".





وعاد ليقول: "محمد معروف وأمين عمر ومحمود البنا، هم المرشحون لإدارة مباراة الإسماعيلي والمصري يوم الجمعة المقبل التي ستحدد صاحب المركز الثاني في الدوري، ونختار الحكام وفقا لإدارتهم للمباريات التي أداروها، ومكان مولدهم فلا يمكن تعيين حكم من بورسعيد أو الإسماعيلية لمثل هذه المباراة".