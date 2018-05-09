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جبش الاحتلال يعلن عودة الحياة إلى طبيعتها في الجولان المحتلة

الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:39 ص
جبش الاحتلال يعلن عودة الحياة إلى طبيعتها في الجولان المحتلة
جبش الاحتلال
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وكالات
 

قررت إسرائيل، صباح اليوم الأربعاء، إعادة الحياة إلى طبيعتها في منطقة الجولان السورية المحتلة بعد رفع حالة التأهب فيها أمس.

 

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أرسل نسخة منه إلى الأناضول: “في ختام تقدير الموقف في القيادة الشمالية العسكرية، تقرر العودة الى الوضع الاعتيادي في البلدات في هضبة الجولان، خاصة فيما يتعلق بالدوام الدراسي وأعمال المزارعين”.

 

وأضاف أن “الرحلات والجولات ستسير كالمعتاد بتنسيق مع الجيش”، لكنه أفاد بأنه سيتم إغلاق عدة مواقع سياحية بشكل محدد.

 

فيما شدد الجيش على ضرورة “مواصلة الانصياع إلى تعليمات قيادة الجبهة الداخلية”.

 

ومساء أمس الثلاثاء، نشر الجيش منظومة القبة الحديدية بالجولان (السورية المحتلة عام 1967)، ودعا الإسرائيليين فيها إلى إعادة فتح الملاجيء.

 

فيما قالت وسائل إعلام محلية إنه استدعى “بشكل محدود” عدداً من جنود الاحتياط.

 

ولم يشمل تصريح الجيش الإسرائيلي اليوم أي إشارة إلى تغيير على إعلانه الأمس، استكمال نشر المنظومات الدفاعية.

 

وتشير تقديرات إسرائيلية، إلى إحتمال قيام إيران بتنفيذ هجوم على إسرائيل من الأراضي السورية، رداً على قصف تل أبيب قاعدة “تيفور” الجوية السورية في أبريل/نيسان الماضي، ما أدى إلى مقتل عدد من الضباط الإيرانيين.

 

المزيد عن: جبش الاحتلال الجولان المحتلة اسرائيل
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