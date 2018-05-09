مدرب بتروجت: الأهلي تأثر برحيل مؤمن.. ورمضان صبحي "صعبان عليا"





قال طارق يحيى، المدير الفني لفريق بتروجت ومدرب الزمالك السابق، إن إعارة مؤمن زكريا، إلى أهلي جدة السعودي، أثرت على فريق الأهلي خلال الفترة الماضية.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "مؤمن زكريا لاعب محوري وهداف وغيابه أثر كثيرا على أداء الأهلي".





وأردف: "بالتأكيد عودة مؤمن للأهلي ستكون مفيدة للفريق وتعيد إليه التوازن مرة أخرى".





وعن عودة رمضان صبحي للأهلي، قال: "رمضان صعبان عليا عقب هبوط فريقه لدوري الدرجة الثانية، ولكن اللاعب حصل على خبرات كبيرة".





وأكمل: "لا أعلم السب في عدم مشاركة رمضان مع ستوك، وأنصحه بالاستمرار في أوروبا لو حصل على عرض جيد في أوروبا".





وعن عماد متعب، قال: "عماد قيمة كبيرة ومن الصعب رؤيته في فريق أخر داخل مصر غير الأهلي، من الأفضل له لو لم يحصل على عرض في الخارج أو يعود للأهلي، أن يعلن اعتزاله".



