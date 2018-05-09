أردوغان: أمريكا ستخسر بسبب انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الولايات المتحدة ستخسر بسبب انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقال أردوغان، إن اتسحاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي مع إيران سيزعزع الاستقرار ويخلق نزاعات جديدة بالشرق الأوس.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته واشنطن إلى جانب روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، مع إيران في 2015.