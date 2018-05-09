حمادة طلبة: أنا خدام نادي الزمالك.. ومنتخب مصر حصل على جواز سفري

قال حمادة طلبة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأسيوطي، إن فريقه قدم موسما مشرفا هذا الموسم، مشددا على أن فريق كان يستهدف الوصول إلى نهائي كأس مصر، ولكن هذا الامر لم يتحقق.





وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "عمر بسام استكمل المباراة وهو مصاب، كما أنني تعرضت للإصابة في نهاية الشوط الثاني من مباراة سموحة بنصف نهائي الكأس مساء أمس، ولعبت مصابا الوقت المتبقي من المباراة".





واستطرد قائلا: "الجهاز الفني لمنتخب مصر تحدث معي وحصل على جواز السفر الخاص بي، وأتمنى أن أتواجد مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا".





وعن مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك قال: "أنا خدام نادي الزمالك، ويتبقى لي جزء كبير عندما كان ممدوح عباس رئيسا للنادي، وفي عقد مرتضى منصور لا يتبقى لي إلا 25% فقط".





وأردف قائلا: "نادي الزمالك صنع اسمي، وأدين بالفضل لطارق يحيى المدير الفني السابق للمقاصة والحالي لبتروجت، فلقد ساعدني كثيرا في مسيرتي الكروية".