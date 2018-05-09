بالأسماء.. الدول الرافضة والمؤيدة لقرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي

ما بين الترقب والترحيب، توالت ردود الأفعال السياسية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته واشنطن إلى جانب روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، مع إيران في 2015.

وأثار قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، ردود فعل دولية فورية، كان أكثرها معارضاً، بما فيها من الدول الغربية الأخرى وروسيا.

بيان مشترك

قال زعماء بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، في بيان مشترك أصدره مكتب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي: "نحث الولايات المتحدة على عدم المساس بهيكل الاتفاق النووي وتجنب اتخاذ إجراءات تعرقل تنفيذه بالكامل من قبل الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق".

الدول التي أيدت قرار ترامب

السعودية

أيدت السعودية، ورحبت بالخطوات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران.

الإمارات

ومن جهتها، أعلنت الإمارات تأييد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران للأسباب التي أوردها الرئيس الأمريكي في كلمته التي أعلن فيها قرار الانسحاب مساء أمس الثلاثاء، "التي لا تضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي في المستقبل"، ورحبت باستراتيجية الرئيس ترامب في هذا الخصوص.

البحرين

أيدت البحرين بدورها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف العقوبات المشددة على النظام الإيراني، مؤكدة دعمها التام لهذا القرار.

إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارًا شجاعًا وصحيحًا بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، الذي كان قد وصفه بالكارثة.

الدول التي رفضت قرار ترامب

روسيا

أعلنت روسيا في بيان أصدرته وزارة الخارجية عن "خيبة أمل عميقة لقرار الرئيس ترامب الأحادي الجانب رفض تنفيذ التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة" أي الاتفاق النووي، معتبرة أن تصرفات واشنطن "تدوس أعراف القانون الدولي".

الصين

دعت الصين، جميع الأطراف المشاركة بالاتفاق الوفاء بالتزاماتها، وقال مبعوث الصين الخاص لقضايا الشرق الأوسط جونغ شياو شنغ، إن على جميع الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران، الالتزام به واستخدام الحوار والمفاوضات لحل الخلاف.





سوريا

أدان مصدر في الخارجية السورية، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا أن هذا الانسحاب يثبت تنكر الولايات المتحدة الأمريكية لالتزاماتها الدولية.

موقف مصر

أكدت مصر في بيان لها، موقفها الثابت الداعى إلى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها، وتعرب عن قلقها البالغ من أية سياسات تستهدف توسيع رقعة النفوذ في المحيط العربى والتأثير السلبى على الأمن القومى العربى.

تركيا

تصريحات الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، قوله إن اتسحاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي مع إيران سيزعزع الاستقرار ويخلق نزاعات جديدة بالشرق الأوس.

فرنسا

أكد مصدر في قصر الرئاسة الفرنسي، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيبحث الملف الإيراني والقرار الوشيك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانسحاب من اتفاق إيران النووي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

موقف الأمم المتحدة

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من جهته: "أنا قلق بشدة من إعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق واستئناف العمل بالعقوبات الأمريكية"، داعياً الدول الخمس الأخرى الأعضاء في وقعت الاتفاق النووي إلى "الوفاء بالتزاماتها تماماً".

تهديد إيراني

أما إيران فتعهدت بالالتزام بالاتفاق النووي، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده منه الاتفاق، وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس الثلاثاء، إن بلاده سوف تبدأ بتخصيب اليورانيوم "دون قيود في حال فشل الاتفاقية لمصالحنا لكننا سننتظر عدة أسابيع قبل ذلك".