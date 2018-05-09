ولي العهد الأول عربيا والثامن عالمياً في قائمة أقوى 75 شخصية في العالم

ضمّت قائمة أقوى 75 شخصية في العالم، لعام 2018، التي تصدرها مجلة "فوربس" الأمريكية، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ الذي احتل المرتبة الثامنة عالمياً والأولى عربياً.





وقالت مجلة "فوربس"، إنها اختارت الأمير محمد بن سلمان؛ وهو أصغر شخصية ضمن القائمة، وذلك لأسباب عدة؛ أبرزها إطلاقه حملة مكافحة الفساد، كما أنها تنبّأت بأن ولي العهد السعودي سيشكّل نقطة الارتكاز التي تنتقل حولها الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط للجيل المُقبل. وفق صحيفة "سبق"





وذكرت أن عدد سكان الأرض يبلغ 7.5 مليار نسمة تقريباً، ولكن 75 شخصية فقط هي الأقوى بينهم؛ حيث يتم اختيار شخصية واحدة من كل 100 مليون نسمة أثرت قراراتها وخطواتها فيهم بشكلٍ كبير.





وتصدّر قائمة أقوى 75 شخصية في العالم لهذا العام، الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ ثم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ وثالثاً الرئيس الأمريكي ترامب؛ وكان المركز الرابع من نصيب مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل؛ والمركز الخامس جيف بيزوس؛ مؤسّس موقع أمازون، وفي المركز السادس البابا فرانسيس؛ بابا "الفاتيكان"، وسابعاً الملياردير بيل جيتس؛ المؤسّس الشريك لـ "مايكروسوفت"، ثامناً ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تاسعاً ناريندرا مودي؛ رئيس الوزراء الهندي، أما المركز العاشر فكان من نصيب لاري بيدج؛ المؤسّس الشريك لـ "ألفابت"، في حين جاء في آخر القائمة جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA".





https://www.forbes.com/powerful-people/list/#tab:overall قائمة أقوى 75 شخصية في العالم:



