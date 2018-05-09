شريف إسماعيل يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. اليوم
الأربعاء 09/مايو/2018 - 09:47 ص
يحيى حلمي
يترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر المجلس.
ويناقش الاجتماع أخر استعدادات الوزارات النهائية لمعارض "اهلا رمضان" استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث أن التركيز للحكومة فى المرحلة الحالية ينصب على توفير السلع الغذائية الاساسية بشكل خاص، حيث سيتم ضخ كميات كبيرة منها لمواجهة الاستهلاك، فضلاً عن العمل على تخفيض الأسعار والاستمرار فى الاجراءات المتعلقة بضبط الاسواق ومنع الاحتكار لحماية المستهلكين.
ويتضمن الاجتماع أيضا بحث عددا من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، اضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنيين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات .
كما يستكمل مجلس الوزارء ايضا مناقشة عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى احداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، فضلا عن الاجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع اساسية باسعار مناسبة.
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