شريف إسماعيل يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. اليوم

يترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر المجلس.





ويناقش الاجتماع أخر استعدادات الوزارات النهائية لمعارض "اهلا رمضان" استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث أن التركيز للحكومة فى المرحلة الحالية ينصب على توفير السلع الغذائية الاساسية بشكل خاص، حيث سيتم ضخ كميات كبيرة منها لمواجهة الاستهلاك، فضلاً عن العمل على تخفيض الأسعار والاستمرار فى الاجراءات المتعلقة بضبط الاسواق ومنع الاحتكار لحماية المستهلكين.





ويتضمن الاجتماع أيضا بحث عددا من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، اضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنيين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات .



