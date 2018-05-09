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تثبيت عقوبات سباق أذربيجان للفورمولا 1

الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:12 ص
تثبيت عقوبات سباق أذربيجان للفورمولا 1
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وكالات
 
قرر مشرفو بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، الإبقاء على عقوبات اتخذت بعد سباق جائزة أذربيجان الكبرى دون تغيير.

وكان فريق وليامز طلب مراجعة قرار فرض عقوبة التأخير ثلاثة مراكز ضد السائق الروسي سيرجي سيروتكين عند الانطلاق في سباق جائزة إسبانيا الكبرى الأسبوع المقبل.

وقال المشرفون في بيان إنهم قرروا بالاجماع انه لا توجد قرائن جديدة يعتد بها لتبرير مراجعة خمسة قرارات كانت محل اعتراض الفريق.

ومن ضمن حوادث سباق أذربيجان التصادم الذي حدث في اللفة الأولى بين سيروتكين وفرناندو ألونسو سائق مكلارين ونيكو هولكنبرج سائق رينو.

واحتل ألونسو المركز السابع متقدما بمركز واحد على الكندي لانس سترول سائق وليامز الذي حصد أول نقاط للفريق هذا الموسم.

أما سيروتكين، الذي تعرض للعقوبة بسبب الإسراع نحو مؤخرة سيارة المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فورس إنديا، فقد انسحب بسبب الحادث.

وسيقام السباق الخامس في الموسم، والأول في أوروبا، في حلبة قطالونيا في برشلونة مطلع الأسبوع المقبل.

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