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نتنياهو: لقائي اليوم مع بوتين يحمل أهمية خاصة

الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:26 ص
نتنياهو: لقائي اليوم مع بوتين يحمل أهمية خاصة
بوتين ونتنياهو
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وكالات
 

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء 9 مايو، قبيل مغادرته تل أبيب متوجها إلى موسكو، أن لقاءه اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحمل في طياته أهمية خاصة.

 

وقال نتنياهو: "أغادر البلاد الآن لعقد لقاء هام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لقاءاتنا تتسم دائما بالأهمية، وهذا اللقاء يحمل في طياته أهمية خاصة"، مضيفا: "على ضوء ما يجري في هذه الأثناء بسوريا، يجب ضمان مواصلة التنسيق الأمني الجاري بين الجيش الروسي وجيش الدفاع الإسرائيلي".

 

وتأتي زيارة نتنياهو إلى موسكو بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني واستئناف العقوبات الاقتصادية ضدها.

 

وفي هذا السياق صرح الوزير الإسرائيلي زئيف الكين بأن محادثات نتنياهو وبوتين اليوم في موسكو، ستتمحور حول إيران وسوريا.

 

وقال الكين الذي يشغل منصبي وزير البيئة ووزير شؤون القدس في حديثه لوكالة نوفوستي الروسية: أعتقد أن هذا الموضوع (الاتفاق النووي الإيراني) وكذلك تصعيد التوتر في سوريا سيكونان على الأرجح الموضوعين الرئيسيين للمحادثات بين بوتين ونتنياهو.

 

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