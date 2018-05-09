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طهران: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مسرحية دبلوماسية

الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:19 ص
طهران: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مسرحية دبلوماسية
علي لاريجاني
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وكالات
 

صرح رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي يعد انتهاكا يجب أن يؤدي إلى عزلة الولايات المتحدة.

 

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن لاريجاني، اليوم الأربعاء: "كان انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مسرحية دبلوماسية.. ولا يجب على إيران تنفيذ التزاماتها في الظروف الراهنة. إنه تهديد للأمن والسلام... ولست متأكدا فيما إذا كانت الدول الأوروبية التي وقعت على هذا الاتفاق، سوف تفي بوعودها".

 

وشدد على أن ترامب لا يفهم أي لغة أخرى إلا "لغة القوة".

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الثلاثاء انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران الذي وقعته إيران والسداسية الدولية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وألمانيا والصين) عام 2015 .

المزيد عن: مسرحية دبلوماسية علي لاريجاني رئيس إيران انسحاب واشنطن الاتفاق النووي
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