"عواصف وارتفاع في درجات الحرارة".. توقعات "الأرصاد" حول حالة طقس اليوم الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الأربعاء ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة علي السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حار علي جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا حيث تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.





وبيًنت الهيئة في بيان لها أن سحبا منخفضة ومتوسطة تظهر شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط علي أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة قد يصل لحد العاصفة هناك.





وفيما يتعلق بحالة البحرين فقد كشفت الهيئة أن حالة البحر المتوسط معتدلة حيث بلغ ارتفاع الموج من 1.5 إلي 2 متر والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل حيث بلغ ارتفاع الموج من 1 الي 1.5 متر.





وفيما يلي بيان بأهم درجات الحرارة ليوم الأربعاء:

القاهرة 32-18

الإسكندرية 29-18

العريش 28-17

رفح 28-17

طابا 28-15

شرم الشيخ 34-24

الاقصر 38-19

الوادي الجديد 38- 13

شلاتين 33-27