أغنية "يا عمنا" لـ"الليثي" من مسلسل "نسر الصعيد" تكسر حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة (فيديو)
الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:13 ص
الفجر الفني
طرح الفنان محمد رمضا أغنية "يا عمنا" للمطرب محمود الليثي، وهي الأغنية الدعائية الثانية لمسلسل "نسر الصعيد" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل بعد أغنية "يعلم ربنا" والتي قدمها المطرب الشعبي أحمد شيبة.
وحققت الأغنية عدد مشاهدات مرتفع جدًا بلغ أكثر 3,255,001 منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 4 مايو الجاري.
"زين نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطي واخراج ياسر سامي، انتاج شركة العدل جروب، ويشارك في بطولة العمل كل من درة وسيد رجب وسلوى خطاب ودينا.
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