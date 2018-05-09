أغنية "يا عمنا" لـ"الليثي" من مسلسل "نسر الصعيد" تكسر حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة (فيديو)

طرح الفنان محمد رمضا أغنية "يا عمنا" للمطرب محمود الليثي، وهي الأغنية الدعائية الثانية لمسلسل "نسر الصعيد" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل بعد أغنية "يعلم ربنا" والتي قدمها المطرب الشعبي أحمد شيبة.



