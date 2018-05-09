مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر حصري على beIN SPORTS

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معلومات عن مباراة ريال مدريد وإشبيلية بدون تقطيع اليوم ريال مدريد Vs اشبيلية، البطولة : الدوري الاسباني، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3، الملعب : سانشيز بيزخوان أرضية إشبيلية، المعلقين : علي محمد علي.

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية اليوم في تمام الـ 22:30 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 21:30 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر اليوم 9-5-2018 في الدوري الاسباني.