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إجراء جديد ضد الممثل العالمي بيل كوسبي بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي

الأربعاء 09/مايو/2018 - 07:55 ص
إجراء جديد ضد الممثل العالمي بيل كوسبي بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي
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صوت أعضاء مجلس أمناء كنيدي، على سحب جائزة المركز للفنون وجائزة مارك توين للفكاهة الأمريكية، من الممثل العالي الشهيرر بيل كوسبي بعد إدانته بالاعتداء الجنسي.


وتعد الجائزتين سابقتا الذكر من أعلى الجوائز الفنية في الولايات المتحدة. 


ومن المعروف أن هيئة المحلفين الأمريكية وجدت "كوسبي" مذنبا في إعادة النظر بقضية اعتداء جنسي، حيث أكدت الهيئة أنه مذنب بارتكاب ثلاث جنايات تتمثل في الاعتداء الجسيم بتهمة تخدير أندريا كونستاند والاعتداء عليها جنسيا في منزله في عام 2004.


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