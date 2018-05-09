إيرادات قياسية لـ "Avengers: Infinity War" تقترب من ملياري دولار
الأربعاء 09/مايو/2018 - 07:31 ص
الفجر الفني
تصدر فيلم الحركة والمغامرات الجديد "افينجرز: انفينيتي وور" إيرادات السينما واقترب الفيلم حتى الآن من تحقيق نحو ملياري دولار عقب أيام قليلة من طرحه في دور العرض السينمائي.
والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس هيمسوورث ومارك رافالو ومن إخراج جو روسو وانطوني روسو.
يتناول الفيلم قصة المعركة الكبري الضخمة لفريق المنتقمون وحراس المجرة لمواجهة حرب ضد ثانوس الذى يصل الارض بعد عامين من تمزيق المنتقمون خلال أحداث كابتن أمريكا: الحرب الأهلية من أجل جمع أحجار لقفازه تسمى "الأحجار اللامتناهية"، أو "الأحجار الأبدية"، وهي عبارة عن 6 أحجار تمتلك طاقة موجودة من قبل نشأة الكون.
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