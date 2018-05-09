إيرادات قياسية لـ "Avengers: Infinity War" تقترب من ملياري دولار

تصدر فيلم الحركة والمغامرات الجديد "افينجرز: انفينيتي وور" إيرادات السينما واقترب الفيلم حتى الآن من تحقيق نحو ملياري دولار عقب أيام قليلة من طرحه في دور العرض السينمائي.





والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس هيمسوورث ومارك رافالو ومن إخراج جو روسو وانطوني روسو.



