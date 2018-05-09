يلا شوت|شاهد مباراة برشلونة وفياريال | بث مباشر الاسطورة الان

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معلومات عن مباراة برشلونة وفياريال بدون تقطيع اليوم برشلونة Vs فياريال، البطولة : الدوري الاسباني، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 7، الملعب : كامب نو أرضية برشلونة، المعلقين : يوسف سيف.

موعد مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم في تمام الـ 21:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:00 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم 9-5-2018 في الدوري الاسباني.