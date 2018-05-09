مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر اليوم الأربعاء 9-5-2018 الدوري الإنجليزي

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معلومات عن مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بدون تقطيع اليوم مانشستر سيتي Vs برايتون، البطولة : الدوري الانجليزي، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 6، الملعب : الاتحاد أرضية مانشستر سيتي، المعلقين : نوفل البلشي .

موعد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم في تمام الـ 22:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر اليوم 9-5-2018 في الدوري الانجليزي.

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