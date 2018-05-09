مشاهدة مباراة ليستر سيتي وأرسنال بث مباشر اليوم الأربعاء 9-5-2018 الدوري الإنجليزي

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معلومات عن مباراة ليستر سيتي وأرسنال بدون تقطيع اليوم ليستر سيتي Vs ارسنال، البطولة : الدوري الانجليزي، القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4، الملعب : ووكرز ستاديوم أرضية ليستر سيتي، المعلقين : سوار الذهب .

موعد مشاهدة مباراة ليستر سيتي وأرسنال اليوم في تمام الـ 21:45 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:45 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة ليستر سيتي وأرسنال بث مباشر اليوم 9-5-2018 في الدوري الانجليزي.