مشادة بين شاب يدعي أنه المهدي المنتظر وأستاذ شريعة إسلامية (فيديو)



وقال "مشعل" في لقاء مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية، إنه لا يوجد آية في القرآن تقول إن الرسول محمد هو خاتم المرسلين، فرد عليه "عثمان": كل آيات القرآن تقول ذلك، فأجابه: "يا شيخنا حدد بعد إذنك، أنا خلقي ضيق".





طالب شاب مصري يدعى مصطفى مشعل، يزعم أنه المهدي المنتظر، من الدكتور عبدالوارث عثمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن يذكر آية واحدة تؤكد أن الرسول محمد هو آخر المرسلين.