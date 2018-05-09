بيدرو يواجه شبح الإقالة في الإسماعيلي

أكد الإعلامي إسلام الشاطر، أن مسئولي الإسماعيلي بقيادة إبراهيم عثمان، يدرسون الاستغناء عن المدير الفني للفريق بيدرو بارني، خلال الفترة المقبلة والتعاقد مع مدير فني عالمي، ولكن بعد مباراة الفريق المهمة أمام المصري لتحديد وصيف الدوري.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع علي قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أنه توجد نية داخل مجلس إدارة الإسماعيلي للاستغناء عن بيدرو بعد الهزيمة المذلة أمام الزمالك برباعية، إلى جانب المستوى السيء للفريق.

وكان الدراويش تعرض لخسارة قاسية من الزمالك بهدف مقابل أربعة، في اللقاء الذي جمع الفريقين أول أمس، بنصف نهائي كأس مصر.