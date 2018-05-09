ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بيدرو يواجه شبح الإقالة في الإسماعيلي

الأربعاء 09/مايو/2018 - 06:26 ص
بيدرو يواجه شبح الإقالة في الإسماعيلي
بيدرو بارني
طباعة
الفجر الرياضي
 

أكد الإعلامي إسلام الشاطر، أن مسئولي الإسماعيلي بقيادة إبراهيم عثمان، يدرسون الاستغناء عن المدير الفني للفريق بيدرو بارني، خلال الفترة المقبلة والتعاقد مع مدير فني عالمي، ولكن بعد مباراة الفريق المهمة أمام المصري لتحديد وصيف الدوري.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" في فقرة كشف المستور المذاع علي قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أنه توجد نية داخل مجلس إدارة الإسماعيلي للاستغناء عن بيدرو بعد الهزيمة المذلة أمام الزمالك برباعية، إلى جانب المستوى السيء للفريق.

 

وكان الدراويش تعرض لخسارة قاسية من الزمالك بهدف مقابل أربعة، في اللقاء الذي جمع الفريقين أول أمس، بنصف نهائي كأس مصر.

المزيد عن: شبح الإقالة رياضة بيدرو بارني الإسماعيلي الأخبار الرياضية إسلام الشاطر أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
كاشيما انتلرز - اليابان
-
x
12:00
-
شنجهاي - الصين
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
-
x
13:00
-
سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
20:45
-
هيديرسفيلد تاون
ليستر سيتي
-
x
20:45
-
آرسنال
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
برايتون
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
20:00
-
فياريال
إشبيلية
-
x
21:30
-
ريال مدريد
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
21:00
-
ميلان
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
20:30
-
الجزائر - أساسي
مباريات ودية - أندية
النصر - السعودية
-
x
17:40
-
فالنسيا - أسبانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/9/2018 7:00:02 AM