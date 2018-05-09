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إسلام الشاطر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع جروس ورحيل البدري

الأربعاء 09/مايو/2018 - 06:20 ص
إسلام الشاطر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع جروس ورحيل البدري
جروس
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الفجر الرياضي
 

 

أكد الإعلامي إسلام الشاطر، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، نفى التفاوض مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق، خلال الموسم المقبل خلفا لحسام البدري.

 

وأضاف"الشاطر" خلال برنامج اكسترا تايم في فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أن مسئولي الأهلي أكدوا على أن هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ولا أساس له من الصحة.

 

وتابع: " لجنة الكرة بالأهلي لن تتفاوض مع أي مدير فني جديد إلا بعد يوم 15 مايو الجاري إذا لم يحسم الاتفاق مع البدري على قيادة الفريق.. فالبدري سيجدد تعاقده مع الاهلي بنسبة 70% ولكن الأيام القادمة ستكشف مفاجأت".

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