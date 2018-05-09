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إسلام الشاطر: انتهاء موسم أجايي مع الأهلي

الأربعاء 09/مايو/2018 - 06:15 ص
إسلام الشاطر: انتهاء موسم أجايي مع الأهلي
جونيور أجايي
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قال الإعلامي إسلام الشاطر، إن لاعب النادي الأهلي، النيجيري جونيور آجايي سافر إلى بلاده بعد انتهاء الموسم الكروي، وفوز المارد الأحمر ببطولة الدوري وخروجه من كأس مصر على يد الأسيوطي.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج اكسترا تايم في فقرة "هنا وهناك"  المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أن اللاعب جونيور أجايي سيخوض فترة علاج بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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