ميمي عبد الرازق: لا يليق السخرية من ردود أفعالي أثناء المباريات

أعرب ميمي عبد الرزاق المدير الفني لسموحة، عن سعادته بالتأهل إلى نهائي كأس مصر بعد تخطى عقبة الأسيوطي بضربات الترجيح 4 /3، ومواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل.

وقال عبد الرازق، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إنه لا يليق السخرية به من ردود أفعالي أثناء المباريات، مؤكداً أن تاريخه التدريب كبير ولا يتسول عروضا للتدريب".

وتابع أن مواجهة الزمالك في نهائي الكأس ستكون صعبة وتكتيكية، مؤكداً أن الجهاز الفني بدأ من الآن التفكير في تلك المباراة وتحديد نقاط القوة والضعف لفريق الزمالك، وأنه سيسعى لإيقاف خطورة يوسف أوباما.