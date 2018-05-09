أيمن منصور: الإلتزام والتنظيم سر نجاح الزمالك

أكد أيمن منصور نجم الزمالك السابق، أن الإلتزام والتنظيم داخل وخارج الملعب سر نجاح القلعة البيضاء حاليا.

وقال منصور، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إن الزمالك نادي بطولات ويحدث التوازن في الكرة المصرية، مؤكدا أن الفريق يحتاج الاستقرار في الفترة المقبلة.

وتابع أن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال أعادوا الانتصارات والابتسامة لجماهير القلعة البيضاء، قائلاً: " سعيد جدا بتولي خالد جلال القيادة الفنية لفريق الزمالك".