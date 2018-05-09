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منصور: مباراة الزمالك وسموحة في نهائي الكأس لن تكون سهلة

الأربعاء 09/مايو/2018 - 06:02 ص
منصور: مباراة الزمالك وسموحة في نهائي الكأس لن تكون سهلة
أيمن منصور
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الفجر الرياضي
 

أكد أيمن منصور نجم الزمالك السابق، أن نهائي كأس مصر والذي سيجمع فريقي الزمالك وسموحة والمقرر له يوم الثلاثاء المقبل على إستاد برج العرب بالإسكندرية،  لن يكون سهلا على الفريقين.

 

وقال منصور، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إن لاعبي فريق الزمالك لديه إصرار كبير على عدم الخروج بدون بطولات هذا الموسم بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري مؤخرا.

 

وتابع أن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال سيهيئ لاعبي الفريق على حصد اللقب من أجل إسعاد جماهير الزمالك التي تنتظر لقب هذا الموسم.

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