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نجم الزمالك السابق: عمرو زكي أهمل في نفسه

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:52 ص
نجم الزمالك السابق: عمرو زكي أهمل في نفسه
عمرو زكي
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الفجر الرياضي
 

رشح أيمن منصور نجم الزمالك السابق، أحمد جمعة مهاجم فريق المصري البورسعيدي للانضمام للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة.

 

وقال منصور، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب يواجه أزمة حاليا في مركز المهاجمين، بسبب قلة اللاعبين في هذا المركز، قائلاَ "لا يوجد في مصر مهاجمين يعتمد عليهم المنتخب في كأس العالم".

 

وتابع منصور تصريحاته، أن عمرو ذكي مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، أهمل في حق نفسه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه لاعب يجيد المهاراة والقوة ولكنه أهمل في نفسه.

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