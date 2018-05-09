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بانسيه يوجه رسالة لجمهور المصري بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس (صورة)

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:37 ص
بانسيه يوجه رسالة لجمهور المصري بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس (صورة)
بانسيه
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نيرة الجابري
 

 

وجه البوركيني أريستيد بانسيه، مهاجم المصري، رسالة إلى جماهير بورسعيد، بعد تأكد غيابه من 4 لـ6 أشهر، على خلفية إصابته بقطع في وتر أكيلس.

 

وكتب بانسيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سأغيب عن الملاعب لبضعة أشهر، إنه أمر مؤلم بالنسبة لي، لكني أشكر الله على كل حال فهو دائما بجانبي، سأعتني بنفسي في الفترة المقبلة حتى أعود أقوى، أشكر كل من دعمني وصلى من أجلي، لقد وصلتني رسائلكم الطيبة أشكركم جميعا".

 

وكان أريستيد بانسيه أصيب خلال مباراة فريقه البورسعيدي أمام فريق سونجو في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين سجلهما المتألق أحمد جمعة.

 

بانسيه يوجه رسالة لجمهور المصري بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس (صورة)
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