"تحالف سيدي علي بن عون" يسقط في الماء

أعلنت التنسيقية الجهوية لحركة نداء تونس بسيدي بوزيد ، أن بيان قرار الإتفاق الثلاثي ببلدية سيدي علي بن عون بين نداء تونس وحراك تونس الإرادة وحركة النّهضة لا يلزمها.

وتوعدت التنسيقية في بيان لها بأنّها ستتخذ الإجراءات اللازمة في الغرض.





من جهته أكّد المفوض القانوني لحراك تونس الإرادة بسيدي على بن عون التابعة لولاية سيدي بوزيد عبد السلام خليفي إنسحابه من الإتفاق المذكور، لافتا إلى أنه إتخذ هذا القرار لأسباب سياسيّة بحتة.







