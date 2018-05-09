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القيروان: النهضة تتصدر وهزيمة مدوّية للنداء

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:37 ص
القيروان: النهضة تتصدر وهزيمة مدوّية للنداء
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محمد وليد الجموسي
 
بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بولاية القيروان 33 بالمائة وأظهرت النتائج الأولية حصول حركة النهضة على 132 مقعدا اي بنسبة 33.84 بالمائة وحركة نداء تونس على 90 مقعدا اي بنسبة 23.07 بالمائة من جملة عدد المقاعد (390 مقعدا).

وتعد هذه النسب بالنسبة لنداء تونس أحد اقسى النتائج التي تحصل عليها في الانتخابات ، وتعتبر هزيمة مُدوية أمام منافسه حركة النهضة الذي تحصل على عدد مقاعد يفوق النداء بـ 42 مقعدا رغم نزول النائبة انس الحطاب بكل ثقلها لدعم شقيقتها التوأم أنيسة الحطاب الثانية في قائمة القيروان المدينة .

وكان حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي للحركة قد أشرف على اجتماع أسبوع قبل الحملة الانتخابية بالقيروان ، يكاد يكون الوحيد ، وحضر فيه وزير الخارجية خميس الجهيناوي وحاتم الفرجاني كاتب الدولة للديبلوماسية الاقتصادية وشكري بن حسن كاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة.

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