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ماذا في برنامج «ليالي باب سويقة» في رمضان؟

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:36 ص
ماذا في برنامج «ليالي باب سويقة» في رمضان؟
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محمد وليد الجموسي
 
تحتضن بطحاء باب سويقة في شهر رمضان تظاهرة «ليالي باب سويقة» التي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس، وتلتئم هذه السنة من 25 ماي إلى غاية 08 جوان 2016.

واعتبارا لخصوصية شهر رمضان فقد ركزت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس، وفق صحيفة الشروق, على العروض الصوفية، والسلامية، التي ستكون حاضرة في الافتتاح والاختتام، حيث تفتتح ليالي باب سويقة بعرض «العمرة» لشكيب بوصفارة وتختتم بفرقة الأحباب لسلامية سيدي علي الحطاب.

كما سيكون الجمهور على موعد مع عدد من العروض الصوفية الأخرى على غرار «فزعة الجدود» لمنية بوحامد، وعرض «زبرجد» لعبد الكريم الباسطي، وحضرة أولاد معاوية لمحمد الطاهر الرياحي، و"أهل المديح" ليوسف الصفراوي، فضلا عن موسيقى السطمبالي التي ستكون حاضرة مع الفنان رياض الزاوش في عرضه «لمّة الدّنقة».
واختارت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس أن تكون برمجة «ليالي باب سويقة» متنوعة وتستجيب لكل الأذواق مع المحافظة على خصوصية الشهر الكريم، فبرمجت عروضا فرجوية على غرار العرض الذي برز في أيام قرطاج الموسيقية «حجر الواد» لصبري العوني، والذي فيه مزج بين الموسيقى العصرية والتراث الموسيقي التونسي.

ومن أبرز العروض التي ستقدم في «ليالي باب سويقة» خلال رمضان المقبل، عرض «الغنّاية» للجليدي العويني، وعرض «معنى الجمال» للفنانة بثينة القلصي، وعرض الفنانة الكبيرة زهيرة سالم، بالإضافة إلى عرض كوريغرافي لعماد عمارة، وعرض دولي لفنون سيرك الشارع لمجموعة باباروني.

كما سيكون لعشاق الفن الرابع نصيب، في هذه الدورة من «ليالي باب سويقة»، من خلال برمجة عرض مسرحي للكهول بعنوان «كسكسلو» لعبد الرزاق جاب الله، وعرض مسرحي للأطفال بعنوان «رحلة العبر» لشركة الأمير، وسيلتئم هذان العرضان المسرحيان بدار الثقافة أحمد بوليمان بباب سويقة، وفيما يلي برنامج المهرجان الذي تنطلق كل عروضه في حدود الساعة العاشرة ليلا .

 
 
 
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