التشكيلية عواطف البجاوي تعرض في سيدي بوسعيد

تفتتح الفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي، يوم الجمعة 11 ماي 2018 ،معرضها التشكيلي العاشر بعنوان " القرية الزرقاء " برواق الهادي التركي بسيدي بوسعيد بداية من الساعة السادسة مساء ،والذي يتواصل إلى غاية 23 ماي 2018 ، وتعرض من خلاله الفنانة التشكيلية أكثر من 35 لوحة فنية باعتماد تقنية الرسم بالألوان الزيتية على القماش





والفنانة التشكيلية عواطف البجاوي العرفاوي متحصلة على شهادة في الاختصاص من المدرسة الفنون والتزويق EAD، وقد شاركت في عديد المعارض الجماعية والفردية المحلية منها والخارجية على غرار الأردن ودبي وباريس وألمانيا والعربية السعودية ونيويورك.

وهي عضو في اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين وعضو ناشط في الجمعية التونسية للفنانين التشكيليين الفلسطينيين.







