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محمد الناصر: المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظارات

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:35 ص
محمد الناصر: المشاركة في الإنتخابات البلدية لم تكن في مستوى الإنتظارات
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محمد وليد الجموسي
 

قال رئيس مجلس نواب الشعب، محمّد الناصر "إنّ المشاركة في الإنتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي 2018، لم تكن في مستوى الإنتظارات"، معتبرا أنّ هذه الإنتخابات كانت، رغم ذلك، "خطوة هامّة قطعتها تونس على درب بناء الديمقراطية".

ولاحظ الناصر خلال كلمته الثلاثاء لدى افتتاح الجلسة العامّة المخصّصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين، أنّ إنتخابات 6 ماي هي أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة وهي تكتسي أهميّة بالغة، بالنظر إلى المشاركة المتميزة للمرأة في مختلف الدوائر الإنتخابية، من جهة وحضور الشباب بنسبة فاقت نصف المترشحين، من جهة أخرى.
كما لفت إلى أنّ هذه المحطة الإنتخابية "تسجّل انصهار تونس في البناء الديمقراطي، بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين في الجهات وتقريب الخدمات منهم"، مثمّنا في الآن ذاته "دور البرلمان ومساهمته في هذا الإستحقاق الإنتخابي، عبر المصادقة على مجلّة الجماعات المحليّة".  وكانت تونس أجرت، الأحد الماضي، أول انتخابات بلدية بعد الثورة، سجّلت نسبة إقبال ضعيفة نسبيا قدّرتها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ب 7ر33 بالمائة.

المزيد عن: الهيئة المستقلة للانتخابات المترشحين الانتخابات البلدية في تونس 20
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