رئيس الجمهورية يستقبل وزير التعليم السعودي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أمس الثلاثاء بقصر قرطاج، الدكتور أحمد بن محمّد العيسى، وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس من 07 إلى 09 ماي الجاري.

ورحّب رئيس الدولة بزيارة الوزير السعودي وأكّد على أهميتها في مزيد تدعيم علاقات التعاون بين البلدين خاصة في مجالي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وأشاد بمستوى التعاون القائم مشدّدا على ضرورة الاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات المتوفرة في البلدين لخدمة الرسالة التعليمية والإعداد الجيد لتكوين وتعليم الأجيال القادمة.

وأبرز رئيس الجمهورية، في هذا السياق، أهمية مواصلة الاستثمار في التعليم للنهوض بالمجتمعات وشدّد على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية لتحقيق التقدم المأمول واللّحاق بركب الدول المتقدمة.

من جانبه، أكّد الدكتور أحمد بن محمّد العيسى حرص المملكة العربية السعودية على تطوير تعاونها مع تونس في المجالات التعليمية، وأعرب عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته علاقات التعاون لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب التعليمية وزيارة الوفود، مؤكدا رغبة بلاده في مزيد توثيقها خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين.



