أيمن منصور: يحسب لحسام حسن صناعة العديد من اللاعبين المميزين

أشاد أيمن منصور نجم الزمالك السابق، بالمدير الفني لفريق المصري حسام حسن، والمستوى الفني الذي ظهر به مؤخراً مع الفريق البورسعيدي، قائلاً: " يحسب لحسام حسن صناعة العديد من اللاعبين المميزين".

وتوجه منصور، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم "، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، بالشكر للجهاز الفني لفريق المصري بقيادة حسام حسن على دعم نجله أحمد أيمن منصور لاعب الفريق بعد إصابته بالصليبي مؤخرا.

واختتم أنه سيستقر في مصر خلال الفترة المقبلة بعدما خاض قيادة فريق المرخية القطري لمدة 6سنوات متمنياً تولي تدريب أحد فرق الدوري هذا الموسم.